"On ne comprend pas pourquoi Paredes ne joue pas plus"

Leandro Paredes était sanctionné pour deux rencontres après s'être fait expulser contre l'Olympique de Marseille, mais pourra faire son retour dans le groupe parisien ce week-end contre Reims.

Depuis son arrivée à Paris, Paredes gagne de plus en plus d'importance dans l'équipe de la capitale mais Thomas Tuchel ne semble pas le considérer comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain.

Une chose que son coéquipier et compatriote, Ángel di María, regrette parfois. "Moi je l’adore à ce poste. Et parfois on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas en club... Parce qu’il a cette qualité de passe vers l’avant qui casse des lignes. Pour Neymar et pour moi c’est fondamental", a confié Di Maria pour 'ESPN'.

"Avec ces passes, il n’y a qu’à contrôler et pivoter pour attaquer. Il a des passes incroyables. Il est à la fois technique et agressif. Il a les deux choses. C’est bien quand il a quelqu’un à son côté, ça lui permet de sortir un peu plus. Comme ça il n’est pas obligé d’être obsédé par la récupération. C’est mon opinion", a ajouté le joueur parisien.