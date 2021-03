"Paris a manquÃ© de respect au BarÃ§a"

Le PSG a su faire le travail face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions avec une victoire 4-1.

Après cette humiliation et un triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou, le nouveau président du Barça, Joan Laporta, n'a pas manqué de taper sur le club parisien concernant l'intérêt du PSG pour Lionel Messi : "Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur (Neymar et Di Maria l'ont fait, ndlr) peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. C'est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message" avant de poursuivre sur la "rivalité" qui oppose les deux clubs et de tacler le président du PSG : "le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de saison" a-t-il déclaré dans les colonnes du "Le Parisien".