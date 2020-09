"Paris est une des trois ou quatre meilleures équipes du monde"

Alessandro Florenzi est devenu un joueur du Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021, après avoir rejoint le club pour un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Rome.

Le défenseur latéral droit italien est déjà arrivé à Paris et pourrait même faire partie du groupe de Thomas Tuchel pour la réception de l'Olympique de Marseille dimanche au Parc des Princes.

Dans un premier entretien pour le site officiel du club, il est revenu sur son arrivée au sein du club français : "Je veux vraiment essayer de donner le maximum de moi-même ici et pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Tout s'est fait très vite, et tout a été chargé d'émotions. Je suis très heureux."

"Les objectifs collectifs, ce sera donc d'aider l’équipe à gagner le plus possible, match après match. Et mes objectifs personnels, c’est de faire en sorte au quotidien, de montrer au coach ce que je peux apporter", a souligné le défenseur concernant ses objectifs à Paris.

Enfin, il espère pouvoir aider le PSG à aller encore plus loin en Ligue des champions : "Paris est une des trois ou quatre plus grandes équipes du monde. (...) Cette année, il faut dire la vérité, tout le monde a pu voir qu'elle a perdu la finale de Ligue des Champions, sur un petit but. Cela s’est joué sur un détail. Mais la saison prochaine, on essaiera de faire encore mieux."