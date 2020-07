Marvin Gakpa revient sur sa saison difficile à Metz

Le Paris FC (L2) a réalisé un joli coup en signant Marvin Gakpa pour trois ans début juin. L'ailier arrive du FC Metz où il n'a pas eu une saison facile, en Ligue 1, après avoir connu les joies de la montée un an plus tôt.

Présenté à la presse ce mardi au centre d'entraînement, le joueur de 26 ans est revenu brièvement sur son récent exercice avec le FC Metz. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, il ne sera apparu que 557 minutes sur le terrain.

"C’était un choix tactique du coach (Vincent Hognon), qui a décidé après la montée en L1 de vraiment solidifier le milieu, rappelle-t-il. Avec les semaines, la confiance se perd, on ne s’y retrouve plus. Et ça devient compliqué."

Pour autant, Gakpa ne manquait pas de sollicitations cet été. Et le Paris FC a donc fini par le convaincre. "Le projet m’a beaucoup plu, dit-il. Le club a vraiment insisté pour me faire venir. Ils m’ont montré une confiance que je n’avais pas ailleurs. Ça s’est fait naturellement."

Le nouvel élément offensif parisien veut désormais "refaire une saison pleine, enchaîner les matches et partager [son] expérience avec le groupe". Pour cela, il débarque avec beaucoup de détermination et la volonté de retrouver son meilleur niveau.