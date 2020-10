Partey jouera-t-il contre Manchester City ?

Tout juste arrivé à Londres ce mardi, Thomas Partey n'a eu que peu de temps pour recontrer ses coéquipiers, le staff, etc, et devrait participer à sa première séance d'entrainement ce jeudi. Est-ce suffisant pour démarrer dans le match capital de ce week-end contre Manchester City ?

Interrogé sur ce sujet en conférence d'avant-match, Mikel Arteta est revenu sur son arrivée :

"Il vient just d'arriver, il est en train de se faire au club, aujourd'hui il fera sa première séance d'entrainement, donc tout va arriver très vite pour lui. Nous savions en le recrutant qu'il était prêt, qu'il a envie de commencer à jouer et on verra ce que l'on fait dans les prochains jours. il a déjà pu rencontrer quelques-uns de ses coéquipiers, mais certains sont toujours avec leur sélection. Il aura rencontré tout le monde d'ici quelques jours."

Il est ensuite revenu sur l'impact de son arrivée au club : "Tout le monde est très excité de le voir, que ce soit les fans, les joueurs ou le staff. Cela faisait longtemps que nous le suivions et nous sommes heureux de l'ajouter à l'équipe."

Enfin, sur son adaptation : "Je pense que c'est spécifique à chaque joueur, en fonction de comment ils s'installent dans la ville avec leur famille, si ils parlent la langue, si leur profil correspond à l'équipe et au championnat... Certains joueurs s'adaptent vite et d'autres non, c'est comme ça."