Partey sur le flanc à cause d'une "blessure importante"

Les supporters d'Arsenal risquent de ne pas revoir Thomas Partey de sitôt. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a indiqué que le milieu de terrain risquait de rater "les prochains matches" en raison d'une "blessure importante".

L'international ghanéen n'a pas joué pour les Gunners depuis qu'il s'est blessé lors de la défaite 3-0 contre Aston Villa en Premier League le 8 novembre dernier. Arsenal a publié un point santé à la fin de la semaine dernière, affirmant que Partey «progressait dans sa rééducation», mais il semble que les progrès soient lents car il n'est pas proche d'un retour en équipe première.

"Il s'est blessé très tôt dans le match [contre Aston Villa], il voulait continuer la seconde période", a déclaré Arteta. "Nous savions que c'était une blessure importante. Il a très bien fait et il travaille très dur, il veut être disponible. J'espère que nous pourrons le récupérer bientôt, mais c'est un domaine auquel nous devons faire attention et nous devons être protecteurs avec le joueur. Je ne pense pas qu'il sera avec nous dans les prochains matchs.»

La nouvelle sera un coup dur pour Arsenal, dont le rendement est mauvais depuis que Partey s'est blessé contre Villa, mais Arteta n'utilisera pas l'absence du joueur comme excuse. «Nous avons de nombreux problèmes, mais je n'aime pas utiliser cette excuse», a-t-il déclaré. «En fin de compte, nous sommes toujours très près de gagner des matchs de football et nous avons fini par les perdre lors des derniers matchs et ce n'est entre nos mains qu'avec les joueurs que nous avons. C'est ce que nous devons faire, nous ne pouvons pas changer cela. C'est entre nos mains. »

Après la défaite contre Villa, les Gunners ont fait match nul 0-0 avec Leeds. Une contre-performance dont ils ne sont pas remis puisqu'ils ont été battus à domicile par les Wolves dimanche dernier.

Vu qu'il évolue au milieu de terrain, Partey n’est pas responsable des difficultés d’Arsenal devant le but. Mais son style dynamique permet aux autres de s'exprimer en sachant qu'ils ont une couverture, et il nous manquera cruellement lors du prochain derby du nord de Londres.

Tottenham est au sommet de la Premier League, tandis qu'Arsenal est 14e - et doit faire face à une tâche difficile le mois prochain. Les Gunners affronteront le Rapid Vienne et Tottenham cette semaine, suivis de matchs contre Dundalk, Burnley, Southampton, Everton et Manchester City avant Noël.