Pas d'opération pour Gérard Piqué

Les supporters du FC Barcelone attendent de connaître la décision de Gerard Piqué. Blessé depuis une semaine, le défenseur n'a toujours pas communiqué s'il allait se faire opérer ou non.

Opération ou traitement conservateur pour son genou, Piqué doit faire un choix. Et selon les informations de 'SER Catalunya', le défenseur espagnol aurait choisi de ne pas se faire opérer.

La source citée indique que cette décision serait risquée, et qu'il pourrait être compliqué pour Piqué de rejouer normalement en ne passant pas par une opération chirurgicale.

Pourtant, l'objectif de Piqué est de retourner sur les terrains le plus vite possible, et le réputé médecin Ramon Cugat lui aurait recommandé une opération.