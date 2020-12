Pas de fracture pour Lozano, soulagement à Naples

L'international mexicain Hirving Lozano, sorti sur blessure dimanche lors du match de championnat perdu par Naples à la Lazio (0-2), souffre d'un "grave traumatisme à la jambe gauche", a déclaré son club dans un communiqué après des examens effectués à la clinique romaine de Villa Stuart.

Lozano, qui a marqué six buts cette saison en Serie A et un en Europa League, s'est rendu à Villa Stuart après le match contre la Lazio et, selon le journal napolitain 'Il Mattino' de lundi, les examens ont permis d'exclure une fracture.

Le Mexicain a quitté le terrain avec de la glace sur sa jambe blessée sans avoir besoin de civière, mais il a été aidé par deux membres du staff médical de Naples pour éviter de poser son pied gauche.

La blessure est survenue après un gros contact avec le défenseur roumain Stefan Radu de la Lazio, alors que les deux joueurs se battaient pour le ballon sur le flanc droit.

Lozano sera probablement absent de l'équipe de Gennaro Gattuso pour le match de mercredi contre le Torino, qui verra Naples mettre fin à sa campagne de 2020.

Les Napolitains sont 5es de Serie A, à un point de la zone de la Ligue des champions et à huit du leader Milan.