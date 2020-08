Pas de problème Suarez

Le départ de Luis Suárez est passé au second plan avec la tornade provoquée par Lionel Messi. En effet la manière peu professionnelle dont Koeman a dû lui dire qu'il n'emntrerait pas dans ses plans importe peu.

Finalement le 'cas Suarez' pourrait se régler plus facilement que cela en a l'air.

L'attaquant est suiv par plusieurs clubs et ce, malgré des problèmes d'ordre physique et son âge avancé. La Juve, l'Ajax, Leicester et même la MLS se sont intéressé à l'attaquant uruguayen.

La balle est désormais dans son camp, même si le Barça ne tirerait pas grand chose dans le cas d'un transfert, le club économiserait une somme non-négligeable par rapport à son salaire.

L'Ajax a été le premier à s'intéresser au joueur qui en a déjà porté les couleurs par le passé. La Juve est allé jusqu'à proposer un échange avec Higuaín mais cette opération n'est plus à l'ordre du jour. Leicester de son côté a fait part de son intérêt pour le joueur mais sans plus.

Enfin des clubs de MLS se sont positionnés sur le joueur qui attend toujours une offre.