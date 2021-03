Pas de public étranger aux Jeux Olympiques de Tokyo

C'est un gros coup dur auquel il fallait malheureusement s'attendre. En raison de la pandémie de coronavirus, l'organisation des Jeux Olympiques a été contrainte de prendre une décision.

La compétition, qui avait déjà été décalée à 2021, aura bien lieu cet été du 23 juillet au 8 août prochain, mais les spectateurs étrangers ne pourront pas entrer sur le territoire japonais pour assister à la compétition.

Ce sont les différentes institutions olympiques qui ont pris la décision lors d'une réunion ce samedi matin de manière virtuelle, et ont communiqué de manière officielle après cette réunion.

"Samedi 20 mars, le CIO, l'IPC, le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le gouvernement du Japon se sont réunis. Le CIO et l'IPC ont été informés que l’entrée des spectateurs étrangers au Japon pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 ne serait pas possible, compte tenu de la pandémie mondiale de COVID-19", informe le comité de l'organisation des Jeux.

"Cette conclusion contribuera à garantir des Jeux sûrs et sécurisés pour tous les participants et le public japonais. (...) Compte tenu de ces circonstances, les détendeurs de billets étrangers seront rapidement informés sur les modalités de remboursements", ont ajouté les différentes parties dans le communiqué. Une décision dure, mais nécessaire.