Pas de rassemblement pour les Ultras du PSG contre l'Atalanta

Ils auront tenté jusqu’à la dernière minute de trouver une solution pour emmener un peu du Parc des Princes à Lisbonne. Malheureusement, le Collectif Ultras Paris a annoncé ce mardi qu’il n’y aura pas de déplacement au Portugal pour les supporters parisiens à cause du huis clos imposé par l’UEFA pour le Final 8. Il n’y aura pas non plus de rassemblements dans la Capitale malgré la volonté affichée du collectif comme annoncé dans le communiqué.

"Parisiens, Parisiennes,

Demain soir, nos joueurs auront la responsabilité d’honorer nos couleurs sur la scène européeenne.

Nous ne serons malheureusement pas à Lisbonne, encourager nos joueurs comme nous avons pu le faire en terre européenne toute la saison.

Après de longues recherches ces derniers jours, afin de pouvoir réunir le peuple parisien et vivre ce moment ensemble, nous n’avons trouvé aucun lieu nous permettant de vivre ce match avec passion en respectant les distanciations et garantissant la sécurité de tous. Le Collectif Ultras PSG n’organisera aucun rassemblement pour cette rencontre !"