Pas de recrue pour remplacer Bernat

Malgré une première victoire contre Metz cette semaine, le Paris Saint-Germain a enregistré une mauvaise nouvelle en perdant son latéral gauche Juan Bernat pour une rupture des ligaments du genou.

Un coup dur pour le PSG et pour son défenseur, qui sera absent des terrains pour une période de six mois. Néanmoins, l'avantage du PSG est que le mercato est encore ouvert pour un peu plus de deux semaines, et qu'il est possible de trouver un renfort.

Les rumeurs commençaient déjà à se multipler lors des dernières heures, mais selon les informations du 'Parisien', la priorité de Leonardo ne serait pas de renforcer ce secteur pour le moment.

Le directeur sportif brésilien est toujours à la recherche d'un milieu défensif (voire d'un défenseur central), ainsi que d'une doublure pour Mauro Icardi, et le poste de latéral gauche de serait pas sa priorité malgré la blessure de Bernat.

Pourtant, la situation inquiète les supporters. Car cette grave blessure de Juan Bernat vient s'ajouter à la suspension pour six matchs de Layvin Kurzawa, et il ne reste plus que Mitchell Bakker pour le moment.