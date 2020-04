Pas de retour prévu pour Ronaldo au Real

Alors qu'en Italie, les bruits circulent concernant un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, même le 'Corriere dello Sport' a publié que la Juventus pourrait être obligée de se débarrasser du crack, 'AS' et 'Marca' se sont empressés de nier tout ça.

Les deux médias soulignent la bonne relation entre Cristiano Ronaldo et Florentino Perez, mais excluent que le président madrilène se rende à Turin pour récupérer le meilleur buteur de l'histoire du club.

'AS' souligne qu'il "ne s'inscrit pas dans les objectifs du club" en raison de son âge. Cristiano Ronaldo a un contrat XXL avec la Vieille Dame ce serait une des raisons pour lesquelles la Juventus ne serait pas fermée à l'idée de vendre le numéro 7.

'Marca', pour sa part, estime que le Portugais n'a pas gardé un très bon souvenir dans le vestiaire merengue. Oui, tout le monde l'aimait pour ses incroyables performances avec l'équipe, mais seul Marcelo était un grand ami du Portugais dans la capitale espagnole.