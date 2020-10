Pas de vainqueur entre Manchester United et Chelsea

Au terme d'une rencontre stérile entre Manchester United et Chelsea (0-0) qui s'est jouée sous une pluie battante, on aura seulement retenu la grande performance d'Edouard Mendy, qui a sauvé les Blues du naufrage, et les débuts d'Edinson Cavani avec les Red Devils. En effet, le gardien sénégalais a réalisé des parades remarquables et a sans doute gagné sa place de titulaire dans le 11 de Lampard au détriment de Kepa. Edinson Cavani quant à lui a joué ses premières minutes sous la tunique des Red Devils. Il a failli ouvrir le score sur son premier ballon, à la réception d'un centre venu de la gauche, sa déviation est passée juste à côté du but des Blues.

Ce match nul n'arrange personne car Chelsea ne gagne toujours pas et prend provisoirement la 6e place du classement tandis que l'équipe dirigée par Solskjaer pointe à la 15e place.

Les occasions les plus franches ont cependant été mancuniennes, mais les Diables Rouges se sont heurtés à un grand Mendy. Les joueurs de Frank Lampard n'ont quant à eux jamais été dangereux.