Pas de Zlatan Ibrahimovic contre la Juventus Turin

Pas de retrouvailles entre deux des meilleurs buteurs du championnat italien. S'il est en fin de récupération, Zlatan Ibrahimovic ne sera pas prêt pour recevoir la Juventus Turin mercredi.

L'attaquant suédois, auteur de 10 buts en 6 matchs de championnat joués cette saison, est blessé depuis le 22 novembre et ne pourra pas faire son retour pour affronter Cristiano Ronaldo et compagnie.

En conférence de presse, l'entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli, a confirmé l'absence de l'attaquant : "Ibrahimovic va mieux, il travaille bien, mais il n'est pas encore disponible pour demain."

Pas de Zlatan Ibrahimovic, et pas de Sandro Tonali, suspendu pour le Milan AC, qui a pour objectif de conserver la tête du classement et ne creuser un peu plus l'écart avec le champion en titre.