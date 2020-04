Pas touche à Griezmann

L'année fut une véritable montagne russe pour l'international français Antoine Griezmann, qui s'est adapté petit à petit au jeu de sa nouvelle équipe, le FC Barcelone.

Le joueur français a rejoint Barcelone pour une somme importante en provenance de l'Atlético Madrid et les supporters blaugrana s'attendaient à plus de lui. Une adaptation lente pour le Principito... Assez pour le faire partir ? La réponse est non.

Alors que les rumeurs d'un possible échange entre Antoine Griezmann et Neymar avec le Paris Saint-Germain se sont multipliées lors des derniers jours, le Français ne devrait pas partir de sitôt du Camp Nou. Le petit prince n'a pas l'intention de partir, et le Barça n'a pas l'intention de le vendre.

Selon les informations de 'Marca', Griezmann serait considéré comme un intouchable au sein de la direction sportive du club et le Barça veut prouver que le joueur vaut parfaitement les 120 millions d'euros dépensés l'été dernier.

L'attaquant ne veut pas partir non plus, et a même publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux ce week-end prouvant qu'il avait hâte de retourner au travail avec le club catalan : "Nous sommes séparés pour revenir plus unis que jamais."