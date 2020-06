Passe décisive et doublé : Lewandowski est partout contre Fribourg

En une seule mi-temps, Robert Lewandowski s'est fait plaisir contre Fribourg alors que les joueurs bavarois jouaient pour la dernière fois de la saison de Bundesliga sur leur pelouse.

Le Bayern Munich a ouvert les hostilités assez tôt contre son adversaire du joueur. Joshua Kimmich ouvrait le score à la 15e minute après une jolie passe dos au but de Robert Lewandowski.

Mais le Polonais ne s'arrête pas là. Moins de dix minutes plus tard, le joueur profite d'une frappe de Thomas Müller repoussée par le gardien pour envoyer le ballon de la tête dans les cages de Schwolow.

Il marque son second but de la journée à la 37e minute, après un excellent centre de Lucas Hernández depuis son côté gauche. Les 32e et 33e but de la saison de Bundesliga pour le géant polonais.