Passer de grand espoir de l'Inter à transférable en 1 an

Réussir dans un grand club n'est pas facile, et ce n'est pas Sebastiano Esposito qui dira le contraire. Le très jeune attaquant de l'Inter Milan, qui a fait 14 apparitions sous les ordres d'Antonio Conte lors de la saison 2019-20 et a même inscrit son premier but, a connu une dangereuse stagnation cette saison.

Esposito a d'abord été prêté à la SPAL et se trouve depuis quelques mois à Venezia, en Serie B. Cependant, là où l'Inter Milan espérait une avancée, le club n'a trouvé que déception. Il a fait 13 apparitions pour la SPAL, marquant seulement un but avant que toutes les parties décident de passer à autre chose.

Ensuite, Esposito est arrivé à Venezia, mais les chiffres sont pratiquement identiques après 12 matchs. Ne voulant le vendre à aucun club, l'Inter a étudié les offres pour ce jeune espoir.

'FC Inter News' rapporte que l'équipe d'Antonio Conte accepterait une offre d'environ 10 millions d'euros pour le joueur. Et après avoir entendu des noms de grands clubs dans le passé, les équipes qui le veulent aujourd'hui, Sassuolo ou la Sampdoria, n'attirent pas autant.

Il a encore une longue carrière devant lui, mais le premier faux pas d'Esposito pourrait lui coûter sa place dans l'équipe de l'Inter.