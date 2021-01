Pato veut retourner à Milan et jouer avec Ibrahimovic

Alexandre Pato rêve de retourner à Milan et a suggéré que lui et Zlatan Ibrahimovic pourraient à nouveau former un partenariat efficace chez les Rossoneri.

L'attaquant brésilien Pato est arrivé à Milan en 2007 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Après s'être révélé à l'Internacional, il a pris la direction de l'Italie afin de continuer sa progression.

N'ayant pu faire ses débuts que le janvier suivant, Pato a marqué neuf buts en 18 matches de Serie A et a marqué 15, 12 et 14 lors des trois campagnes suivantes de ce championnat. Au cours de la dernière saison (2010-11), Pato a aidé Milan à remporter le titre en Serie A. Et c'est la dernière fois que les Rossoneri ont été sacrés champions en Italie, aux côtés d'Ibrahimovic.

La carrière de Pato à Milan a stagné à partir de là en partie à cause de blessures. Il est retourné au Brésil avec les Corinthians en janvier 2013, et a connu ensuite des séjours à Sao Paulo, Chelsea, Villarreal et Tianjin Tianhai.

Après la fin de son séjour en Chine, Pato est retourné à Sao Paulo mais a mis fin à son contrat en août et est maintenant sans club. Aujourd'hui âgé de 31 ans, Pato est convaincu qu'il pourrait encore jouer en Italie et aimerait un autre passage chez les septuples champions d'Europe, où Ibrahimovic s'épanouit à l'âge de 39 ans après avoir rejoint le club en janvier dernier.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport qui lui a demandé s'il a encore la nostalgie pour Milan, Pato a répondu: "Bien sûr, comment pourrais-je ne pas en avoir? On parle de 150 matchs, 63 buts, un Scudetto et une Super Coupe. Ce serait un rêve de pouvoir revenir à Milan, qui reste dans mon cœur. J'ai entendu dire qu'en Italie il y a peut-être des clubs qui s'intéressent à moi. Mais je tiens à préciser qu'à 31 ans je ne cherche pas un contrat de compte bancaire, mais un projet que j'aime. Si cela avait été pour l'argent, je serais resté en Chine."

"Mon corps va bien, je vais bien, et mon état d'esprit est différent de celui que vous avez connu. Je sais ce que je peux donner et ce que j'ai à faire: la volonté est tout et je l'ai", a-t-il poursuivi.

"Je vois l'Europe dans mon avenir, en particulier l'Italie. En Serie A, je pense que je peux encore se produire et très bien faire", a ajouté celui qui compte 27 capes avec la Seleçao.

Ibrahimovic a marqué 10 buts en seulement sept apparitions en Serie A cette saison, ayant manqué des matchs en raison d'un coronavirus et d'une blessure, et Pato a été interrogé sur le fait de jouer à nouveau avec la star suédoise. "Je dirais oui, quel est le problème? Mais je ne deviendrais pas un simple remplaçant: je jouerais, quelques matchs suffiraient à convaincre l'entraîneur", a déclaré Pato en riant. "Non allez, disons qu'avec Ibra, nous pourrions peut-être jouer ensemble. Nous serions un duo formidable."