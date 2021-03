Paul Ince : "Manchester United devrait recruter Agüero"

Sergio Agüero, dont le contrat expire en juin prochain, attise les convoitises d'un bon nombre de clubs européens, tous prêts à sauter sur l'occasion pour l'enrôler gratuitement cet été.

Même si le FC Barcelone semble être l'équipe en pole pour le récupérer, Paul Ince, ancien milieu anglais, aimerait voir l'Argentin... à Manchester United !

"Agüero pourrait quitter City, pourquoi United ne ferait-il pas un geste pour lui ?, s'interroge l'ancien Red Devils. Vous pouvez le voir maintenant ; s'il veut rester en Premier League et qu'il vit à Manchester, alors je ne pense pas que ce serait une mauvaise chose du tout s'ils allaient chercher Agüero. Cela peut arriver, qui sait ? Il faut se poser la question si on est à United, car on ne sait jamais", a-t-il déclaré au tabloïd Mirror.