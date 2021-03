"Paul Pogba peut faire beaucoup mieux"

Manchester United continue de perdre des points depuis les dernières journées et a laissé filer Manchester City loin devant, en tête du classement. Paul Pogba, absent sur blessure depuis le 6 février, n'a pas pu aider son équipe.

Souvent critiqué par les anciens joueurs de l'équipe mancunienne, Paul Pogba a reçu le soutien de Nani. Le joueur portugais passé par United entre 2007 et 2015, considère tout de même que le Français pourrait en faire beaucoup plus.

"Je le vois comme l'un des joueurs les plus importants de Manchester United actuellement. Mais je ne sais pas ce qu'il a en tête ou s'il veut partir. Je ne sais pas si les rumeurs le perturbent et s'il est totalement focalisé sur l'équipe, sur les matches, sur les objectifs de l'équipe. Je l'ai vu en difficulté, notamment avec ses blessures. Mais il est revenu et a recommencé à bien jouer. Il a progressé. Il jouait bien", a déclaré Nani, aujourd'hui joueur à Orlando en MLS.

Selon lui, Pogba peut encore faire mieux : "Nous savons que Pogba peut faire beaucoup mieux que ça. Il peut faire tellement plus, parce que c'est un excellent joueur à ce poste. Il n'utilise pas toutes ses forces, toutes ses qualités. S'il veut rester dans ce club, il va devoir faire beaucoup mieux, et très rapidement."

"Il doit continuer à améliorer son jeu, ainsi que sa confiance. Il doit continuer à aider l'équipe comme il peut. Il y a d'autres joueurs, comme Bruno Fernandes par exemple, qui est intelligent en attaque. Pogba peut faire un peu plus et aider Bruno à jouer un peu plus haut", a conclu le joueur de MLS sur la forme de l'international français.