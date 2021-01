Paul Pogba prend la défense de Zlatan Ibrahimovic

Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic font l'objet de l'un des moments les plus polémiques de la semaine dans le football, après s'être insultés pendant la rencontre de Coupe d'Italie entre le Milan AC et l'Inter Milan.

Les deux joueurs ont été obligés d'être séparés par leurs coéquipiers, et l'attaquant suédois est aujourd'hui accusé d'avoir utilisé des propos racistes pour s'en prendre à Lukaku.

Une chose que l'ancien coéquipier des hommes à Manchester United, Paul Pogba, ne veut pas croire. Sur Twitter, le Français a pris la défense de Zlatan Ibrahimovic face aux accusations.

"Zlatan… raciste ? Il m’aime tellement donc je pense que c’est la dernière personne que je pense être raciste. Allez, il ne faut pas rigoler avec ça", a déclaré le milieu des Red Devils.