Paul Pogba s'excuse après la défaite contre Arsenal

Arsenal s'est imposé pour la première fois à Old Trafford en Premier League depuis 2006, grâce à un seul et unique but de Pierre-Emerick Aubameyang sur penalty.

Un penalty commis par un certain Paul Pogba, qui a fait tomber le défenseur Hector Bellerin dans la surface de réparation de David de Gea. Un geste que le Français regrette.

Pour 'RMC Sport', Pogba est revenu sur sa faute : "Je reviens d'une course, je vois qu'on fait l'appel derrière moi et je pensais que j'allais avoir la balle. Je voulais juste la toucher devant et la mettre en corner, la toucher avant lui. Mais il est passé devant moi, c'est une erreur bête."

Le joueur français assure assumer son erreur : "On est énervés, on n'attendait pas ce résultat. On doit faire beaucoup mieux, l'équipe, moi personnellement sur cette faute. C'est une victoire donnée, on leur a donné la victoire. On doit faire beaucoup mieux avec le ballon aussi. Ce sont les détails qui font gagner les matchs, ils ont été meilleurs que nous sur ça, sur une erreur de ma part. J'en prends la responsabilité."