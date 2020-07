Paul Pogba toujours dans le viseur madrilÃ¨ne

La crise du coronavirus a provoqué des doutes pour le mercato estival et certains des plus gros clubs européens ont dû annuler leurs plus gros projets de recrutement en raison de la situation actuelle.

Ce qui explique la situation du Real Madrid, qui ne pourra pas tenter de recruter des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé, les deux attaquants coûtant très cher sur le marché des transferts.

Néanmoins, il y a un nom que le Real Madrid n'aurait pas totalement écarté si l'on en croit les informations du quotidien français 'L'Équipe'. Zinedine Zidane ne perd toujours pas de vue Paul Pogba.

La situation financière n'aide pas, mais le retour en forme du champion du monde attire l'attention du club merengue. Manchester United sait que le milieu de terrain pourrait partir cet été et le Real est l'un des principaux prétendants.

Ole Gunnar Solskjaer a déjà souligné qu'il espérait garder son milieu de terrain. Mais le Real Madrid ne sera pas le seul sur le coup, puisque la Juventus s'est toujours montrée intéressée par un retour de la Pioche à Turin.