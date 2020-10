Paul Scholes tacle Edinson Cavani

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani s'est engagé en faveur de Manchester United le dernier jour du mercato estival. L'arrivée de l'Uruguayen à Old Trafford ne séduit pas tout le monde, en tout cas pas la légende des Red Devils, Paul Scholes.

"Bien sûr, par le passé, cela a été un attaquant de grande qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n'a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière. [...] Il y a cinq ou six ans, oui cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il puisse nous y emmener", a-t-il lâché au site malaisien 'Stadium Astro'.

Le buteur a signé un contrat de deux ans, avec une année en option. Il touchera un salaire mirobolant de 13 millions d'euros par an, selon la presse britannique.