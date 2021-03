Scholes milite pour un retour de Diogo Dalot à MU

La légende de Manchester United, Paul Scholes, a été impressionné par la performance de Diogo Dalot, de l'AC Milan, lors du match des 8es de finale aller de le Ligue Europa contre Manchester United, jeudi à Old Trafford, qui s'est soldé par un match nul 1-1.

Prêté par les Red Devils au club italien jusqu'à la fin de la saison, l'international espoir portugais a joué l'intégralité de la rencontre, ce qui fait de lui le joueur le plus utilisé par Pioli dans cette compétition. Paul Scholes, ancien joueur de MU et désormais consultant sportif, pense que Diogo Dalot peut retourner à Old Trafford en juin prochain afin de disputer une place de titulaire avec Aaron Wan-Bissaka.

"Dalot me semble être un très bon jeune homme, qui parle même très bien anglais. Il a fait le bon choix en partant en prêt pour pouvoir être beaucoup plus compétitif au service d'un autre grand club. Le prêt à l'AC Milan lui fait beaucoup de bien. Dans ce match contre Manchester United, Dalot a joué dans une position qui n'est pas celle qu'il a l'habitude d'occuper (il a joué au poste d'arrière gauche et non d'arrière droit, sa position d'origine), mais même dans les centres avec son pied gauche, il a été brillant. Je pense que défensivement, il a fait tout ce qu'il avait à faire. L'avenir de Dalot ? Je pense qu'il sera de retour à la fin de la saison", a déclaré Scholes à BT Sport.

Avant d'ajouter : "La pré-saison sera importante pour lui. Il est temps pour lui d'être vraiment performant dans ces matchs de pré-saison, voire de mettre un peu de pression sur Wan-Bissaka. Il est différent de Wan-Bissaka. Je pense que Dalot, en dehors de son excellente défense, a plus de qualité en attaque. C'est juste la décision de l'entraîneur et ce qu'il veut."