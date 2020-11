Pauleta donne son avis sur le positionnement de Danilo Pereira

L'ancien meilleur buteur du PSG, Pedro Miguel Pauleta, s'est exprimé sur la nouvelle recrue du club parisien, Danilo Pereira. Arrivé en provenance du FC Porto sous forme de prêt, le milieu de terrain vit un début de saison compliquée. Non pas pour ses performances mais bien pour son positionnement.

En effet, le coach parisien, Thomas Tuchel a décidé de le repositionner en défenseur central. Milieu de formation, le joueur n'a jamais été à l'aise dans cette position et l'a fait savoir en zone mixte après la défaite face à l'Istanbul BB : "Je suis milieu de terrain. Le coach me demande d'être en défense alors je fais mon possible et mes coéquipiers m'aident beaucoup pour être à l'aise à ce poste."

Pour Pauleta, c'est une situation délicate mais l'important est ailleurs : "Le football est riche pour cette raison même : les entraîneurs ont des opinions différentes. Tuchel pense que Danilo peut donner plus en défense et est une bonne option pour pallier le départ de Thiago Silva. Le plus important est de jouer, mais nous savons tous que sa vraie place est au milieu"