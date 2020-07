Paulo Dybala connaÃ®t dÃ©jÃ  son avenirÂ 

L'international argentin Paulo Dybala est l'homme en forme de l'attaque bianconera depuis la reprise de la saison de Serie A et démontre une importante connexion avec Cristiano Ronaldo au sein de l'attaque de son équipe.

Dybala est très heureux à Turin et n'aurait pas l'intention de changer d'équipe. Selon les informations de 'TMW', la Joya voudrait accélérer les négociations pour prolonger son contrat avec la Juventus Turin le plus vite possible.

Il lui reste encore deux ans de contrat mais la Juve a bien l'intention de le garder plus longtemps, tout comme lui espère rester après 2022. Le même média assure qu'il pourrait signer jusqu'en 2025.

Si le joueur a eu des doutes pendant son aventure à Turin lors des dernières années, il est aujourd'hui essentiel dans l'attaque de Maurizio Sarri. Entre lui et CR7, les deux joueurs ont inscrits 67 buts et gagné 50 matches.