"Pouvoir jouer et m'entraÃ®ner me manque"

La star de la Juventus, Paulo Dybala, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à être autant en manque de football, en pleine pandémie de coronavirus.

La Serie A a été suspendue depuis mars en raison du Covid-19, tandis que le sport à travers le monde est au point mort. Pour rappel, Dybala lui-même a précédemment été testé positif au virus.

Alors que le gouvernement italien autorise les joueurs à retourner dans les installations du club à partir de lundi et que les discussions s'intensifient sur les circonstances et le timing précis d'une reprise de la saison 2019-20, Dybala a exprimé sa détermination à jouer au football.

"Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais pensé jouer allait autant me manquer", a déclaré Dybala lors d'un live Instagram.

"Je sens que je dois m'entraîner, voir mes coéquipiers et mes amis et au moins toucher le ballon parce que la pratique à la maison n'est pas la même pour moi. Je dois enfiler mes crampons et courir, marquer un but ... Comme je le dis toujours, quand vous êtes passionné, vous rendez tout deux fois plus important. Ça fait trop longtemps sans pratiquer. Nous ne savons pas exactement quand nous reviendrons. Ce n'est pas comme des vacances", a expliqué l'Argentin de la Juventus.

"Ça a commencé pour une semaine, puis une de plus, puis une de plus, donc je m'entraîne ici mais ce n'est pas pareil."

Paulo Dybala réalisait une solide saison avec la Juve jusqu'à présent, marquant 13 buts et délivrant 12 passes décisives en 34 matches.

Les champions en titre de la Juve comptaient un point d'avance sur la Lazio lorsque la saison a été suspendue en mars.