Pavard blessé à l'entraînement !

Le champion du monde 2018 s'est blessé à la cheville, aujourd'hui, à l'entraînement. Une blessure supposément grave car il a dû quitter le terrain en voiturette. En conférence de presse, l'entraîneur munichois, Hansi Flick a rajouté que l'international français avait passé des examens. Ils ont révélé une lésion ligamentaire de la cheville gauche. Plus d'informations devraient arriver dans la journée ou demain matin.

@BenPavard28 is set for a spell on the sidelines after suffering a metatarsal ligament injury in training this morning.



Get well soon, Benji! pic.twitter.com/OxYT7zRDJp