Pavard : "Nous sommes prêts pour l'Euro"

Benjamin Pavard a encore faim de titres. S'il a tout gagné avec le Bayern Munich la saison passée, et s'il est déjà champion du monde, le défenseur en veut plus.

Le défenseur latéral droit français fait partie des indiscutables de Didier Deschamps depuis la dernière Coupe du monde, et a de grandes chances de participer à l'Euro.

Dans des déclarations pour l'émission 'Téléfoot', Benjamin Pavard a dit être prêt pour la compétition, et espère voir les Bleus remporter la compétition continentale.

"On a gagné la Coupe du Monde, donc on fait partie des favoris. On a une équipe soudée, on attaque tous, on défend tous, on peut même jouer au ballon comme contre le Portugal en 1ère période. On est prêts pour l’Euro", a déclaré le joueur français.