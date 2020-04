"Payer 120 millions pour un joueur qui a fait une bonne saison c'est trop"

L’été dernier, afin de remplacer Antoine Griezmann parti au FC Barcelone, l’Atlético Madrid n’hésitait pas réinvestir directement l’argent récolté grâce au transfert du natif de Mâcon pour s’offrir la nouvelle pépite du football mondial en la personne de João Félix en l’arrachant au Benfica Lisbonne contre la coquette somme de 126 millions d’euros.

Pourtant, les débuts du Portugais sont pour le moment poussifs en Liga. Un choix de carrière et un montant de transfert que remet en doute Antonio Cassano, passé par le Real Madrid, l'Inter Milan ou encore l'AC Milan.

"Plus de 120 millions pour un mec qui a fait une bonne saison à Benfica est peut-être trop, mais il a Jorge Mendes comme agent et certaines choses peuvent faire la différence", a déclaré Cassano lors d'un direct sur Instagram.

L’ancien joueur du Real Madrid a nommé des footballeurs comme les Allemands Serge Gnabry et Leroy Sané, l’Américain Christian Pulisic ou l’Anglais Jadon Sancho comme talents qui l’impressionnent le plus aujourd’hui.

"Les talents que j’aime sont Gnabry du Bayern Munich, Christian Pulisic de Chelsea, Jadon Sancho du Borussia Dortmund, et Leroy Sané. Il y a deux mois, j’ai dit que Mason Mount de Chelsea était un phénomène, et puis Messi l’a dit aussi. Si Messi le dit, j'ai raison, n’est-ce pas?" a-t-il affirmé.

"Jorge Carrascal, de River Plate, est un monstre", a-t-il ajouté.

Il a également avoué que l’un des joueurs qui l’a le plus marqué à l’époque était l’Argentin Juan Román Riquelme et a livré les raisons qui, selon lui, l’ont empêché de montrer tout son potentiel à Barcelone.

"Le numéro '10' que j’aimais le plus était Riquelme. Je me réveillais la nuit pour le regarder jouer. C’était fantastique. Il a conduit seul Villarreal vers les demi-finales de la Ligue des champions et à Barcelone, il n’a pas bien réussi seulement parce qu’il a eu Van Gaal, qui de temps en temps faisait des choses bizarres, le mettait à un poste qui n'était pas le sien. Comment peux-tu demander cela à Riquelme ?" a-t-il conclu.