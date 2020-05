Payet et Thauvin vers la Premier League ?

Dans sa volonté d’économiser sur les salaires, l’OM ne reculera devant rien.

Des salaires énormes ont été donnés au début du Champions Project, et le club marseillais le regrette clairement.

Pour cette raison, deux joueurs qui ont été proposés en Angleterre ces derniers jours : Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Même s’il exclut l’idée d’un départ, le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat à Marseille. Et sa direction n’a visiblement pas les moyens de lui proposer une revalorisation.

Quant au Réunionnais, son âge devrait représenter un obstacle pour un transfert. Mais l’OM, qui souhaite probablement se débarrasser d’un des plus gros salaires de l’effectif, peut tenter de mettre en avant son excellente saison.

Des informations qui peuvent en tout cas nourrir les inquiétudes des fans olympiens, pour qui l’équipe de la saison prochaine pourrait bien être méconnaissable si plusieurs cadres venaient à s’en aller.