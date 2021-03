Payet se livre sur sa situation à l'OM

Auteur de quatre buts et trois passes décisives en 21 matches de Ligue 1 cette saison, Dimitri Payet s'est montré trop inconstant depuis le début de la saison. Le meneur de jeu a alterné le bon et le moins bon et a été ciblé par les supporters récemment. Il n’y a que la 'Bonne Mère' qui est éternelle à Marseille. "Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre", avait notamment lâché le leader des 'South Winners'. En conférence de presse, Dimitri Payet a répondu aux critiques des supporters de l'OM et est galvanisé par ces dernières.

"Non, les critiques n'affectent pas mon envie de poursuivre ou non à l'OM. Je l'ai dit déjà, c'est ce qui m'excite dans cette ville, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Même s'il ne faut pas avoir la mémoire courte, oui, je ne suis pas au niveau où on m'attend, mais ça ne remet pas en cause mon amour et ma volonté de réussir ici. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de soutien, ça m'a montré que malgré la mauvaise passe on m'apprécie encore ici".

Dimitri Payet s'est défendu concernant sa relation avec Florian Thauvin : "Si mes souvenirs sont bons, quand il y avait le coach Garcia, avec Payet et Thauvin sur le terrain, c'était plus de 2 points pris par match. Aujourd'hui, le ratio est inférieur à ça. Peut-être que sur cette saison, on gagne moins ensemble, ça ne montre aucun problème entre nous. Peut-être que je ne pars pas en vacances avec Flo, mais est-ce que toi (le journaliste, ndlr) pars en vacances avec tous tes collègues ? C'est pareil pour nous".

"On retrouve de l'unité"

"Il n'y a pas eu tout ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit, ce qui a été débattu. Il y a quelque chose qu'on a retrouvé, c'est aussi lié aux résultats qu'on a en ce moment. On retrouve de l'unité. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour. On arrive à se concentrer et à être dans le même projet, c'est à dire gagner des matchs car seules des victoires nous sortiront de la mauvaise passe", a ajouté le meneur de jeu de l'OM.

Dimitri Payet est excité par l'arrivée de Jorge Sampaoli : "C'est toujours intéressant. On l'a vu avec Nasser, il a toujours un électrochoc avec un nouveau coach. Je ne connais pas Sampaoli, mais on va vite apprendre à se connaître, en plus la trêve arrive rapidement et ça va nous permettre de travailler et de faire connaissance. Moi, ce qui me plairait, c'est de gagner des matchs, et peu importe la façon de faire. On a besoin d'un coach qui nous emmène dans un projet de jeu qui peut nous convenir. Oui, on a besoin d'un coach qui nous aide (...) Nasser a ramené du calme, instauré une concurrence saine. Il nous a fait travailler des choses simples. Il nous a apporté beaucoup en peu de temps".

L'international français a donné son point de vue sur Frank McCourt : "C'est prévu qu'on rencontre Monsieur McCourt avant qu'il reparte. C'est un geste fort. Il est venu pas mal de fois depuis qu'il a pris la tête du club. Chaque fois il nous a parlé, il a renouvelé la confiance qu'il avait en nous. Pouvoir le voir et lui parler ça va nous faire du bien. On a l'impression qu'il n'est pas souvent là, mais il connaît le moindre petit détail, il n'est pas là mais c'est comme il était là. Quand on n'était pas bon, il ne nous a pas tiré dessus, bien au contraire, il a toujours été là pour nous épauler, il ne nous a jamais descendus. On essaye de le lui rendre sur le terrain".