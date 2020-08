Pedri affiche ses ambitions

Ronald Koeman n'est pas la seule personne à avoir été présenté au FC Barcelone cette semaine. Pedri, recruté il y a quelques mois par le Barça, a répondu aux questions des journalistes et fait ses premiers pas sur la pelouse du Camp Nou.

"C'est un rêve que je fais depuis que je suis petit. Je ne pensais pas que cela allait arriver. Je veux m'amuser et m'améliorer avec les meilleurs du monde. Signer pour un club comme celui-ci est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Cela vous remplit du désir de faire des choses", a déclaré le jeune joueur lors de sa présentation.

Si beaucoup de médias évoquent un prêt du joueur pour lui permettre de poursuivre son évolution en Liga, Pedri espère rester au Camp Nou : "La première option est de rester ici et de m'amuser avec les meilleurs, même si un prêt n'est pas une option totalement exclue."

Enfin, l'ailier espagnol de 17 ans a envoyé un message à un certain Leo Messi pour lui demander de rester au Barça : "Je suis un joueur qui veut avoir le ballon, qui aime jouer. Mon idole est Andrés Iniesta. Et je veux apprendre du meilleur, qui est ici et j'espère qu'il restera."