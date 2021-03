"Pedri est spectaculaire"

Pedri séduit les entraîneurs, les supporters et ses coéquipiers à Barcelone et en Espagne. Thiago Alcántara, joueur de Liverpool, est le dernier en date à parler de lui. Il l'a fait lors de la présentation de la marque de vin 'Sangre de Toro' comme nouveau sponsor de l'équipe nationale.

"C'est incroyable la décontraction qu'il a pour son âge", a-t-il déclaré. C'est un joueur spectaculaire. Dans le club où il joue et ce qu'il fait est incroyable. Je le pousse à continuer à progresser", a-t-il dit à propos du milieu de terrain passé par Las Palmas.

À la question de savoir avec qui il prendrait un verre de vin, il a répondu : "Je prendrais un autre verre de vin avec Xabi Alonso pour me souvenir des bons moments et des moments futurs". L'entraîneur de la Real Sociedad B est en effet sous les projecteurs pour s'être approché et éloigné du banc du Borussia Mönchengladbach.

Thiago, lors de la même apparition, a fait l'éloge de Busquets : "On ouvre toujours le débat de quand il est bon ou mauvais, mais Sergio, pour moi, est toujours phénoménal. En regardant le football de manière analytique, il est toujours là quand le Barça fonctionne, a gagné des titres, il est professionnel. Vous le regardez s'entraîner et vous continuez à apprendre de lui. Je ne remets jamais en cause son professionnalisme et sa carrière, je ne peux que le féliciter."