Pedri et Ilaix font-ils barrage Ã  WijnaldumÂ ?

Wijnaldum est dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois et il existe des options pour qu'il rejoigne l'équipe avant la saison 2021-22 gratuitement, mais cela supposerait qu'il prenne de la place dans l'effectif au détriment de Pedri et Ilaix, dont les performances s'avèrent très positives. 'Mundo Deportivo' affirme que c'est la raison pour laquelle le club hésite concernant le joueur de Liverpool.

En cas de signature du Néerlandais, celui-ci se battrait directement pour une place de titulaire. Compatriote de Ronald Koeman, il ne faudra pas longtemps au Néerlandais pour s'entendre avec lui et comprendre ce qu'il a besoin qu'il fasse sur le terrain. De Jong est dans une situation similaire.

Chaque pas en avant en tant que blaugrana pourrait signifier un pas en arrière pour les deux jeunes hommes mentionnés ci-dessus. Il n'y a pas de place pour tout le monde au milieu de terrain et, bien qu'il y ait toujours la possibilité de faire des rotations, peut-être que cela ne convient pas à certains.

Ilaix est celui qui pourrait être le plus affecté par l'éventuelle arrivée de Wijnaldum. Il est celui qui est apparu le plus récemment dans l'équipe première et a montré plus que suffisamment de promesses pour qu'on lui donne plus d'opportunités. Pedri, également un jeune joueur, est très établi et le sortir du onze serait plus compliqué.