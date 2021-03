Pedri : "Jouer l'Euro ? Je garde les pieds sur terre et je travaille dur"

Pedri travaille sans relâche. Sa progression depuis ses débuts avec l'équipe professionnellle de Las Palmas est hallucinante. Actuellement titulaire à Barcelone, il vient d'être appelé par Luis Enrique pour participer aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Malgré un succès d'une précocité interloquante, le joueur de 18 ans reste humble.

Dans des mots adressés à 'Goal' après la réception du prix 'NXGN', il a parlé de ses objectifs. "Je ne suis pas du style à me fixer des objectifs pour l'avenir. Je mets tout en place pour progresser jour après jour en travaillant plus dur que les autres. Mon plus grand souhait est de continuer à grandir avec Barcelone", a-t-il commencé, interrogé sur son avenir à long terme.

Quant à sa convocation en sélection espagnole et à la possibilité de jouer l'Euro 2020, il est resté simple : "C'est un rêve, et j'espère que ça arrivera, mais je dois garder les pieds sur terre et continuer à travailler.

Ce n'est pas la première interview que Pedri donne depuis sa convocation avec 'La Roja'. Le milieu de terrain du Barça a répondu aux journalistes lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a loué son entraineur, Ronald Koeman, et l'ancien joueur 'blaugrana', Andrés Iniesta, tout en affirmant qu'il ne souhaitait pas ressembler à l'ancien milieu du FC Barcelone, mais bien rester lui-même.