Pedri n'a pas peur du Clasico

Pedri vit un rêve à Barcelone, où Ronald Koeman a choisi de lui donner un rôle dans l'effectif au lieu de l'envoyer en prêt dans un autre club pour le reste de la saison 2020-2021.

Le joueur espagnol a déjà joué quelques minutes cette saison. À quelques jours du Clásico contre le Real Madrid, le joueur reconnait qu'il aimerait bien avoir l'opportunité de jouer.

"Je n'aurais pas peur de jouer le Clásico. Ce serait un match comme un autre, je ferais la même chose que lors des autres matchs. J'imagine que je joue avec mon père et mon frère", a confié le joueur pour 'Mundo Deportivo'.

Pedri pense que la rencontre sera serrée : "J'imagine un match serré, comme la plupart des Clasicos. Je crois que nous allons essayer de mériter la victoire parce que nous allons tout donner sur le terrain."

"J'espère que j'aurais l'opportunité de jouer un match aussi important et le faire du mieux possible. Je travaillerai pour que l'entraîneur me fasse jouer", a ajouté l'ancien joueur de Las Palmas.