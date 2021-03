Pedri : "On repart la tête haute"

Pedri est l'un des meilleurs joueurs du onze de Koeman. La pépite barcelonaise s'est exprimé ce jeudi 11 mars sur les réseaux sociaux. Le jeune joueur veut tourner la page et oublier cette élimination contre le PSG.

"La tête haute et on continue. Hier soir, on y a cru et on s'est battu jusqu'à la fin du match et on fera de même dans toutes les compétitions".

Le FC Barcelone a fait forte impression à Paris, mais ça n'a pas suffi pour remonter le 4-1 du match aller au Camp Nou. "Je suis très fier de faire partie de cette équipe", a-t-il ajouté.

"Força Barça" a conclu la révélation de cette année dans les rangs de Ronald Koeman. Depuis qu'il joue avec l'équipe A, Pedri s'entend parfaitement avec Messi et redonne de l'élan au FC Barcelone.