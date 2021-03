Pedri reconnaissant envers Koeman

Pedro González "Pedri" a remercié le pari de son entraîneur à Barcelone, le néerlandais Ronald Koeman, sans lequel il a assuré qu'il "ne serait pas" en équipe nationale espagnole à 18 ans.

"Il a beaucoup de responsabilités car il a parié sur moi dès le premier jour. Il aime les jeunes et je lui en suis très reconnaissant. Sans Koeman, je ne serais pas ici", a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse avec l'équipe nationale espagnole.

Pedri n'a pas voulu se prononcer sur la continuité de Koeman la saison prochaine sur le banc de Barcelone et a déplacé la décision au nouveau président, Joan Laporta, en se concentrant sur le côté sportif.

"C'est un entraîneur qui a misé sur moi et je dois lui en être très reconnaissant. Le reste n'est pas ma décision, elle doit être prise par les gens du club et je dois obéir aux ordres. Pour moi, c'est un grand entraîneur et j'essaie de lui rendre la confiance qu'il a placée en moi", a-t-il déclaré.

Lorsque Pedri a été interrogé sur le capitaine de l'équipe nationale espagnole, Sergio Ramos, qui n'a pas prolongé son contrat avec le Real Madrid, il a admis qu'il lui était très difficile de changer de club pour le Barcelone.

"C'est très difficile parce que c'est un joueur qui a passé toute sa vie dans son club et c'est difficile de se retrouver chez le rival, même si c'est arrivé. C'est un bon joueur mais je ne signe pas pour mon équipe", a-t-il déclaré.