Pedro fait ses adieux à Chelsea

Pedro ne portera plus le maillot de Chelsea. Alors qu'il arrive au terme de son contrat, le joueur a dit au revoir au club londonien et à ses supporters à travers les réseaux sociaux.

"Après cinq années merveilleuses, mon histoire avec Chelsea touche à sa fin. Un grand merci à la direction, aux entraineurs, aux coéquipiers et bien sûr aux supporters : cela a été un honneur d'avoir fait partie de cette grande famille. J'ai été très heureux et je me suis senti comme à la maison", a expliqué l'attaquant espagnol.

Pedro assure que "avoir joué dans un des meilleurs championnats du monde et avoir gagné la Premier League, la FA Cup et l'Europa League a été un réel plaisir et un honneur".

"Je ne me suis pas trompé en signant ici, je pars avec des souvenirs inoubliables. De nouveaux challenges m'attendent", a ajouté le désormais ex-joueur de Chelsea qui prendra sûrement la direction de la Roma.

"Je m'en vais très satisfait de mon passage à Londres, et avec beaucoup d'envie dans ma nouvelle étape. Merci et bonne chance pour le futur. Allez les Blues", a t-il conclu.

Pedro aura disputé 206 matchs sous le maillot de Chelsea, pour un total de 44 buts et 27 passes décisives. Toutefois il n'a pas pu faire ses adieux sur le terrain à cause de sa blessure en finale de la FA Cup face à Arsenal.

L'international espagnol aurait déjà trouvé un accord avec la Roma pour y jouer la saison prochaine. Ce serait le troisième grand championnat dans lequel évoluerait Pedro, après la Liga et la Premier League.