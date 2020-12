PelÃ© fÃ©licite Lionel Messi pour avoir Ã©galÃ© son record

Avec 643 buts, Lionel Messi égalise le record de buts avec un seul et même club qui était détenu par Pelé. L'international argentin devient ainsi le joueur ayant inscrit le plus de buts avec un seul club et le 'Roi' Pelé a tenu à le féliciter.

" Quand ton coeur déborde d'amour, il est difficile de changer de chemin. Comme toi, je sais ce que c'est d'aimer porter le même maillot tous les jours. Comme toi, je sais qu'il n'y a rien de mieux que l'endroit où on se sent chez soi." a-t-il publié sur Instagram.