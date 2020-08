Pellegrini attend Fekir, Loren et Carvalho

Alors que le Betis a repris sa saison, trois joueurs de l'effectif ne se sont pour l'instant toujours pas entraînés. Il s'agit de Fekir, Loren et Carvalho comme l'indique 'AS'.

Le technicien Manuel Pellegrini espère pouvoir compter sur ses joueurs cette semaine. Il a clairement fait part de son intention de compter sur les trois pour la saison prochaine.

"J'espère que nous pourrons compter sur Loren, Carvalho et Fekir le plus tôt possible. Je reste confiant à l'idée de les voir se réincorporer le plus tôt possible au sein de l'effectif", a-t-il signalé.

Pour le moment les trois joueurs n'ont pas pu s'entraîner avec le groupe.