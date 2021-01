Pellegrini et Mayoral sauvent la Roma

La Roma continue de faire pression sur Milan et l'Inter dans la lutte pour le Scudetto. Dans leur match contre Spezia, un adversaire, a priori, inférieur, ils ont souffert, mais ils ont gagné et ont pris trois points très importants pour rester dans la course à la Ligue des champions.

Borja Mayoral a joué un rôle clé dans cette victoire. L'attaquant prêté par le Real Madrid a inscrit les deux premiers buts de l'équipe locale, un doublé providentiel pour conserver l'avantage lorsque le match est devenu complétement fou. La majorité des buts ont été inscrits en deuxième période.

Après le 3-1 de Karsdorp, Diego Farias réplique pour le 3-2 et donne le ton d'un final très divertissant où chaque erreur se paie cash : du 3-3 de Verde au 4-3 de Lorenzo Pellegrini dans les arrêts de jeu. En première mi-temps, Borja avait ouvert le score avant que Roberto Piccoli ne réduise le score.

Spezia n'est pas reparti de sa visite à la capitale avec de mauvaises sensations. Ils ont montré qu'ils avaient la qualité et la capacité de sacrifice nécessaires pour obliger l'une des meilleures équipes à tout donner pour remporter la victoire, qui, finalement, est restée dans la capitale italienne.