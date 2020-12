Pellegrini perd Bravo pour une gêne au mollet

L'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, a annoncé samedi que son compatriote et gardien de but titulaire Claudio Bravo "est out" à Grenade en raison d'un "problème musculaire au mollet", sa troisième blessure depuis septembre.

Pellegrini, lors de son apparition en conférence de presse d'avant-match, a déclaré que la blessure "n'est pas très grave mais ne lui permet pas de jouer ce match" et ignore "quel sera son temps de récupération", bien qu'il ne puisse pas affronter une équipe de Grenade qui "a une mécanique de jeu très définie", de sorte que la Betis doit "adapter certaines circonstances par rapport à l'adversaire."

"Nous ne pensons pas à la faiblesse physique de Grenade parce qu'ils ont joué plus de matches que nous, car les résultats proviennent de ce que vous pouvez améliorer dans votre équipe. Nous maintenons la conviction dans ce que nous faisons, en exigeant un schéma de jeu des joueurs sans perdre la confiance", a ajouté l'entraîneur chilien.

Manuel Pellegrini a rappelé qu'"il reste encore beaucoup de matchs", bien qu'"il y ait déjà un tiers du championnat de joué".

L'entraîneur du Betis a souligné l'importance de ce match car c'est un autre "adversaire au-dessus de nous au classemenet" et c'est pourquoi il attend des joueurs qu'ils commencent à donner "le maximum de leur performance". Tous les joueurs ont leurs limites et c'est pourquoi ils doivent travailler très dur pour être bons".

L'entraîneur, en revanche, s'est réjoui d'avoir joué un match de Coupe avec le public jeudi, car "le stade change", car sans les supporters "le football perd en émotion, en dévouement. On peut y voir l'importance des fans", bien qu'il considère "une chose difficile à comprendre" qu'il y ait des spectateurs "dans une compétition et pas dans une autre".