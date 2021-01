Pellegrini s'attend à un Celta différent sans Aspas

L'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, a admis mardi que le Celta sera "différent sans Iago Aspas", car l'équipe "a perdu plusieurs matches depuis la blessure" de l'attaquant international qui "doit beaucoup manquer".

Pellegrini a rappelé que la même chose "est arrivée au Betis sans (Sergio) Canales, mais il est temps que d'autres joueurs apparaissent" et il est convaincu que l'équipe du Celta a "la capacité de remplacer" son meilleur buteur car "malgré les derniers résultats, elle a des joueurs de grande qualité".

L'entraîneur chilien a expliqué que son compatriote Claudio Bravo, son gardien de but titulaire, "avait un problème musculaire au niveau du soléaire", il doit donc "prendre un peu de temps pour éviter une rechute" et a déclaré à son sujet qu'"il a la capacité d'être entraîneur, il n'y a aucun doute", car "il a eu beaucoup d'occasions d'apprendre avec différents entraîneurs et dans plusieurs pays".

L'entraîneur originaire de Santiago sera opposé à l'entraîneur argentin Eduardo "Chacho" Coudet, qu'il a eu "le privilège d'avoir comme joueur à River Plate" et "il avait beaucoup de leadership, depuis lors : il semblait qu'il allait être entraîneur, il a déjà démontré sa capacité, sûr que l'Espagne va avoir un entraîneur de qualité pendant de nombreuses années", a-t-il dit.

Le Betis n'a pas perdu en quatre matches en 2021, ce qui signifie pour Pellegrini "un bon rebond en Liga et en Coupe" après "une série de situations qui ont compliqué les résultats" mais s'il gagne demain, faire "26 points sur la phase aller serait un chiffre normal".

L'entraîneur vert et blanc a réitéré "toute la confiance" dans le milieu de terrain français Nabil Fekir, car bien qu'il suppose qu'"il peut y avoir de nombreuses opinions, c'est un joueur qui déséquilibre" et "s'il avait converti le pénalty contre Séville, les évaluations seraient sûrement différentes".

Manuel Pellegrini ne s'attend pas à beaucoup de changements sur ce mercato d'hiver car il dit avoir une "équipe bien équilibrée", bien que "si une offre arrive pour quelqu'un, quel que soit le joueur, elle sera étudiée par le club, mais pour l'instant, personne ne sortira et personne n'arrivera".