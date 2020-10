Pellistri explique pourquoi il a choisi Man United plutôt que l'OL

Facundo Pellistri a admis qu'il a décliné la possibilité de rejoindre Lyon parce que l'attrait de Manchester United était trop fort.

L'ailier de 18 ans a rejoint les Red Devils de Penarol le dernier jour du mercato, moyennant une indemnité de 10M€ versée à son club uruguayen. De grandes choses sont attendues de ce jeune ailer, qui avait également été pisté par le Real Madrid, à la Juventus et à l'Atletico Madrid.

Pellistri a admis qu'il pouvait difficilement dire non à cette opportunité de jouer en PL, même s'il n'a fait ses débuts avec Penarol qu'à l'automne 2019. "C'est incroyable que je n'ai fait mes débuts avec l'équipe première il y a un peu plus d'un an, a déclaré Pellistri à Telemundo. C'était inimaginable et jouer dans la première équipe avec Penarol et maintenant le faire avec Manchester United, je n'aurais jamais rêvé de ça et c'est quelque chose de très émouvant pour moi et ma famille."

"Jamais je n'aurais imaginé jouer à MU"

Pellistri a admis qu'il avait une offre de Lyon en plus de celle de Man Utd, et ce qui a fait la différence s'est son attirance pour le championnat anglais. "On a beaucoup parlé des deux offres et heureusement, ils ont essayé de me laisser en dehors autant que possible pour ne pas que je devinne fou, a confié Pellistri. Il y a d'abord eu Lyon, puis Manchester et je suis très heureux de cette opportunité. C'est un championnat que je regarde toujours avec mes parents, voir les grandes équipes et vous ne pouvez pas imaginer y jouer. Maintenant que j'ai la chance de jouer là-bas, j'ai hâte de commencer une nouvelle aventure et de voir comment est le rythme et s'il est aussi rapide qu'on le dit."