"Penaltygate 2.0" à Stamford Bridge

Chelsea a déroulé contre Crystal Palace ce samedi après-midi grâce à des buts de Chilwell, Zouma et un doublé de Jorginho. Mais les Blues ont connu une certaine tension.

À un peu moins de 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, les Blues obtenaient un penalty après une faute de Mamadou Sakho. Et Tammy Abraham souhaitait tirer le penalty.

Jorginho avait déjà transformé un premier penalty quelques minutes plus tôt, et Tammy Abraham souhaitait tirer le second à sa place, une chose que l'Italien n'a pas acceptée, étant lui-même le tireur de penaltys des Blues.

Une situation tendue entre les deux joueurs, qui a contraint le capitaine Cesar Azpilicueta à intervenir et à éloigner l'attaquant pour laisser Jorginho tirer, puis transformer le penalty. Un petit hommage à Cavani et Neymar ?