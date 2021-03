Pep Guardiola admiratif de la performance de ses joueurs

Après son succès face à Wolverhampton (4-1) pour le compte de la 29e journée de Premier League, Manchester City surfe sur une série de 21 victoires consécutives, de quoi rendre son entraîneur Pep Guardiola heureux.

"Cette période est incroyable. Nous sommes invaincus depuis 28 matches, nous comptons 21 victoires consécutives dont 15 en Premier League. C'est incroyable." a-t-il déclaré avant de poursuivre : "En même temps, nous devons analyser la situation et nous préparer pour le prochain match, qui sera contre Manchester United. Comme je l'ai dit mardi en conférence de presse, le champion c'est Liverpool. Ils ont le titre. Si nous voulons leur prendre, nous devons gagner la Premier League. Et il y a encore beaucoup de points à remporter. Nous sommes bien au classement. Je ne m'attendais pas à être dans cette situation il y a deux ou trois mois. Nous devons rester calmes à chaque match et continuer à être compétitifs, comme nous l'avons été aujourd'hui."

Les Citizens comptent désormais 15 points d'avance sur son dauphin, Manchester United et devrait, certainement, obtenir le titre de la Premier League.